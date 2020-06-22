Президент подписал закон «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах»

Закон принят Жогорку Кенешем КР 14 мая 2020 года.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О внесении изменений в Закон КР «О беженцах». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем КР 14 мая 2020 года.

Целью принятого Закона является приведение положений Закона КР «О беженцах» в соответствие со статьей 6 Конституции КР, нормативными правовыми актами КР в части регистрации документированных лиц, ищущих убежище и беженцев, а также установление правовых оснований для регулирования вопросов, касающихся регистрации ходатайства иностранных граждан, прибывающих в поисках убежища.

Законом предусматривается внесение изменений в название органа регистрации документированных лиц, ищущих убежище и беженцев путем замены слов «в органах внутренних дел» на слова «в уполномоченном государственном органе в сфере регистрации населения», поскольку функции регистрации иностранных граждан переданы уполномоченному государственному органу в сфере регистрации населения.

Кроме того, статья 4 дополнена частью 9, устанавливающей основания для отказа в регистрации ходатайства о признании беженцем, в случаях:

— если лицу ранее было отказано в признании его беженцем в установленном законодательством порядке о беженцах, при условии отсутствия вновь открывшихся или новых обстоятельств;

— если лицо осуждено по вступившему в силу приговору суда за совершение тяжкого преступления на территории КР;

— если лицо ранее имело статус беженца и добровольно выехало из КР в страну происхождения или в третью страну на постоянное жительство.

Закон КР вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Источник: Кабар