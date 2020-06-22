Минздрав: Если так будет продолжаться, то придется принимать жесткие меры и ввести ограничения

«Если будет усложняться эпидемиологическая ситуация, в регионах, где тревожное положение, мы можем предложить ввести ограничение отдельных зон и закрыть отдельные объекты»
К сожалению, если так будет продолжаться, придется принимать жесткие меры и ввести ограничительные мероприятия с учетом эпидемиологической ситуации, сказал министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов 22 июня на пресс-конференции по коронавирусу.
Он напомнил, что в начале были введены режимы ЧС и ЧП в целях ограничения мероприятий и закрытия многих объектов, но из-за экономической ситуации поэтапно начали открывать объекты.
По словам министра, в связи с эпидситуацией было решено ограничить движение общественного транспорта в выходные дни, чтобы снизить контакты и распространение инфекции.
Недавно была разрешена деятельность детских дошкольных учреждений, по республике не открывали, но в городе Бишкек пару объектов открыли. К сожалению, среди воспитателей обнаруживаются носители COVID-19, отметил Абдикаримов.
«Если будет усложняться эпидемиологическая ситуация, в регионах, где тревожное положение, мы можем предложить ввести ограничение отдельных зон и закрыть отдельные объекты», - добавил он.
Источник: zdorovie.akipress.org
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