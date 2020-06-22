У депутата ЖК Бакыта Торобаева выявили коронавирус

Лидер фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заразился коронавирусом.

Об этом Reporter.kg сообщили собственные источники.

Отметим, что сегодня, 22 июня, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов сообщил, что у ряда депутатов Жогорку Кенеша выявили коронавирус. Однако он отказался называть фамилии заболевших парламентариев.

Напомним, что 18 июня о положительном COVID-19 сообщил глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу. 19 июня стало известно, что депутат от парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинов заразился COVID-19. Также коронавирус выявили у двоих сотрудников аппарата ЖК.

Источник: Reporter.kg