Для Бабанова деньги в конвертах важнее здоровья народа?

Недавно скончалась сестра Омурбека Бабанова, политика, разбазарившего свой авторитет необдуманными решениями.

Конечно, родная сестра есть родная сестра. Это большая потеря. Во всем мире была объявлена коронавирусная пандемия. На тот момент заразились 2 тысячи 600 соотечественников и 30 из них умерли. Среди них был общественный деятель Мукар Чолпонбаев, чей труд во благо кыргызов неоценим. Из-за пандемии народ не смог собраться, чтобы проститься со своим сыном. Так произошло и с родственниками других людей, скончавшихся от коронавируса. И в таких обстоятельствах на прошлой неделе Бабанов собрал в бишкекском ресторане «Кайнар» около 300 политиков и бизнесменов, чтобы зачитать Коран сестре. Эта его выходка противоречит ограничениям властей, запрещающим собираться в одном месте более 50 людям. Наверное, такие постановления не работают, когда речь идет о чиновниках или богачах. Внимание общественности привлекло и то, что охранники не подпустили к месту событий журналиста, пытавшего отснять происходящее. Сообщается, что эти же охранники не пустили туда и сотрудников Октябрьского акимиата, отобрали у них телефоны. Наверное, этих охранников интересует только деньги Бабанова.

В итоге ресторан «Кайнар» оштрафовали на 13 тысяч сомов и временно закрыли, так как за два дня на мероприятиях в этом ресторане участвовало около 500 человек. Общественность раздражена и плюется в землю из-за выходки Бабанова, который зачитал Коран сестре и собирал конверты с деньгами. Что важнее для Бабанова – здоровье народа или деньги в конвертах? Разве он не понимает, что такими действиями он создает условия для распространения коронавируса? За последние 10-15 дней показатели заражения коронавирусом в Бишкеке только растут. Дошло до того, что за день регистрируется 100 случаев заражения. И 60 из них в Бишкеке. Конечно, разве будут эти цифры падать, если люди вроде Бабанова собирают в одном месте людей…

С самого начала было понятно, что Бабанов ставит личные интересы выше государственных. Он неисправим. Разве можно ждать чего-то хорошего от таких людей?

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 5