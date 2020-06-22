Доо-Чынгыз выйдет на свободу?

Он активный член организованной преступной группы вора в законе Камчы Кольбаева.

Говорится о скором выходе на свободу Чынгыза Жумагулова – представителя криминального мира по прозвищу Доо Чынгыз, обвиняемого в убийстве. Он активный член организованной преступной группы вора в законе Камчы Кольбаева. Полтора года назад был обвинен в убийстве путем беспощадного избиения ногами таласского джигита Ильяза Абдыкадырова. В Первомайском райсуде города Бишкека шло судебное разбирательство. Сегодня ожидалось вынесение приговора по данному делу. Но потерпевшая сторона не была вызвана на судебное разбирательство. Как, почему? В следующем номере газеты мы представим интервью вдовы Абдыкадырова.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №12 от 19.06.2020/стр.2