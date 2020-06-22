В Оше все рынки закрыты на дезинфекцию

В Оше для проведения работ по дезинфекции сегодня закрыты все рынки.

Об этом сообщает служба по связям с общественностью и СМИ южной столицы.

По ее данным, дезинфекцию проводят на центральном рынке, рынках «Келечек», «Тешик-Таш» и других во всех микрорайонах города. Мероприятия проводятся соответствующими службами согласно поручению мэра Оша Таалайбека Сарыбашова.

Как отмечается, с целью усилить контроль за соблюдением на рынках санитарно-эпидемиологических норм и правил МТУ ежедневно проводят рейды.

Источник: Элгезит