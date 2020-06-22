(Видео) В Бишкеке у здания правительства проходит митинг

На акцию протеста собралось более 50 человек.

Жители двух районов Чуйской области заявили, что будут стоять до тех пор, пока к ним не выйдет премьер-министр

В Бишкеке у здания правительства проходит митинг жителей Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области. Граждане требуют от правительства трансформации земель.

На акцию протеста собралось более 50 человек. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр Кубатбек Боронов.

Главный координатор движения «Трансформация» Бекназар Айталиев рассказал Vesti.kg, что митингующие не разойдутся до тех пор, пока их проблемы не будут решены.

- Если сегодня он не выйдет к нам, мы будет дежурить тут круглые сутки, - предупредил активист.

Источник: Вести