(Видео) В Бишкеке у здания правительства проходит митинг 

На акцию протеста собралось более 50 человек.
Жители двух районов Чуйской области заявили, что будут стоять до тех пор, пока к ним не выйдет премьер-министр
В Бишкеке у здания правительства проходит митинг жителей Аламединского и Сокулукского районов Чуйской области. Граждане требуют от правительства трансформации земель.
На акцию протеста собралось более 50 человек. Митингующие требуют, чтобы к ним вышел премьер-министр Кубатбек Боронов.
Главный координатор движения «Трансформация» Бекназар Айталиев рассказал Vesti.kg, что митингующие не разойдутся до тех пор, пока их проблемы не будут решены.
- Если сегодня он не выйдет к нам, мы будет дежурить тут круглые сутки, - предупредил активист.
Источник: Вести
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