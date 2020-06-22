Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана Адилет Султаналиев покинул свой пост

Отметим, что Адилет Султаналиев был назначен на должность пресс-секретаря премьера в августе 2018 года.

Пресс-секретарь премьер-министра Кыргызстана Адилет Султаналиев ушел с занимаемой должности. Об этом он написал в твиттере.

В комментарии он отметил, что покинул пост по собственному желанию.

Отметим, что Адилет Султаналиев был назначен на должность пресс-секретаря премьера в августе 2018 года.

Источник: Кабар