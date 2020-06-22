У двух сотрудников КТРК выявлен коронавирус

У двух сотрудников КТРК выявлен коронавирус.

Об этом 22 июня сообщили в Центре госсанэпиднадзора Бишкека.

Было выдано предписание для закрытия организации на карантин. «Будут проведены дезинфекционные работы. Проводится эпидрасследование», - сказали в центре.

В Кыргызстане на 22 июня подтверждено 3356 случаев коронавируса, 2021 вылечился, 40 умерли.

Источник: zdorovie.akipress.org