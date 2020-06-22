Болот Шер будет похоронен завтра в Таласской области

Первые лица государства выразили соболезнования родным и близким скончавшегося экс-депутата ЖК

Народ Кыргызстана понес невосполнимую утрату. На 61-м году жизни скоропостижно ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Кыргызской Республики, генерал-лейтенант милиции Болот Шер.

Болот Шер родился 1 мая 1959 года в селе Пушкино Манасского района Таласской области.

Свою трудовую деятельность начал в 1977 году, окончив Московское профессионально-техническое училище, в сфере строительства и машиностроения.

С 1988 года, после окончания средней специальной школы милиции Министерства внутренних дел Кыргызской Республики в городе Фрунзе, до 1991 года проходил службу в органах внутренних дел Кыргызской Республики.

В 1991 году был руководителем частной фирмы, с 1994 года — депутатом Уч-Коргонского айылного кенеша Манасского района Таласской области.

В 1998–2000 годах был президентом Федерации кок-бору Кыргызской Республики, он поднял национальную игру «Кок-бору» на международный уровень, как культурное и историческое наследие кыргызов. Болот Шер — один из тех, кто по своей природе свято чтил родину. Он внес весомый вклад в популяризацию национальных традиций, которые отражают духовное богатство нашего народа.

С 2000 года — депутат Законодательного собрания Жогорку Кенеша, 2005–2007 годы — депутат Жогорку Кенеша третьего созыва, заместитель Торага, в 2010 году был избран депутатом Жогорку Кенеша пятого созыва.

Как депутат Жогорку Кенеша нескольких созывов поднимал важные для страны вопросы, честно и смело говорил о проблемах народа.

После Апрельской народной революции 2010 года как член Временного правительства Кыргызской Республики исполнял обязанности министра внутренних дел.

Вся жизнь и пройденный трудовой путь Болота Шера — образец принципиальности, бескорыстной воли и боевого духа.

Как видный государственный и общественный деятель он внес большой вклад в укрепление государственности Кыргызской Республики, демократических ценностей, а также в развитие национальных игр, его имя останется в истории Кыргызстана.

Светлая память о Болоте Эсентаевиче навсегда сохранится в памяти нашего народа.

Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким, разделяем с ними боль и горечь невосполнимой утраты.

Жээнбеков С. Ш., Отунбаева Р.И., Жумабеков Д. А., Боронов К.А., Бакиров М.И., Касымалиева А.К., Баатырбеков А.Б., Асрандиев Э.Ш., Исмаилова А.Ж., Мадумаров А.К., Омуркулов И.Ш., Турускулов Ж.К., Исаев К.К., Торобаев Б.Э., Сулайманов А.Т., Мамашова А.Т., Эсеналиев Д. А., Сагынбаев Д. К., Жунушалиев К.А., Жаманкулов М.Т., Аскаров З.М., Опумбаев О.Н., Тердикбаев Э.Дж., Алымкулов А.Т., Эркебаев А.Э., Тургуналиев Т.Т., Исаков И.И., Каптагаев Э.С., Дуйшебаев К.Д., Бекназаров А.А., Текебаев О.Ч., Сариев Т.А., Ибраимова Э.С., Чотонов Д. Ч., Борубаев А.А., Жайнаков А.Ж., ОмурканоÐ ² А.О., Шадыбеков Д. К., Нарбеков О.Н., Мураталиев М.М., Дуйшебаев Б.Б., и др.

Болот Шер будет похоронен 23 июня 2020 года в 11:00 часов в селе Чон-Капка Манасского района Таласской области.

Отдел информационной политики

аппарата президента