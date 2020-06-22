Председатель Бишкекской ТИК заболел коронавирусом

Он уточнил, что лежит дома, так как в больницах нет места.

Глава Бишкекской территориальной избирательной комиссии Кайрат Маматов заразился коронавирусом. Об этом сообщил он сам.

Он уточнил, что лежит дома, так как в больницах нет места.

Источник: reporter.kg