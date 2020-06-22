Почему Эмиль Токтошев не интересуется бюрократией в банках?

В эти дни Государственная ипотечная компания и банк «Керемет» при Национальном банке в качестве социального проекта выдают ипотеку под льготные кредиты работникам бюджетной сферы.

Слов нет, по сравнению с другими банками процентная ставка ниже. Но в требованиях много бюрократических препонов, удивляют такие требования как супруги граждан, подавших заявление и рвущихся получить жилье, тоже должны работать в бюджетной сфере, или же должны внести оплату в Социальный фонд. Интересно, сможет получить ипотеку семья в такое время, когда оба супруга работают в бюджетной сфере и получают кое-какую зарплату? Ладно, допустим, подающий заявление работает в бюджетной сфере, а если супруг работает в частном секторе, получает лучшую зарплату, тогда бы создались условия для выплаты ипотеки. Или обязательно надо платить государству? Правительство и президентский аппарат не осмелятся убрать такие преграды в банках и ипотечных компаниях. У нас государственная служба опутана бюрократией. Хотя бы депутаты попробовали бы поломать себе головы над этой проблемой? Если бы председатель бюджетного комитета в парламенте Эмиль Токтошев внес свой вклад в снижение такой бюрократии в банках, то облагодетельствовал бы тысячи молодых семей, стоящих в очереди за получением ипотеки, верно? Еще не поздно Эмилю мырзе обратить внимание на этот вопрос до окончания срока мандата?

Источник: газета «De факто» №17 от 19.06.2020/стр.3