Будет ли Баатырбеков осенью претендовать на должность главы правительства?

Недавно в ЖК на должность первого вице-премьер-министра избрали Алмаза Баатырбекова.
Баатырбеков с 2010 года был депутатом в ЖК и только недавно сдал свой мандат. До депутатства он работал в Налоговой службе. Получается, на этот раз не будет участвовать в парламентских выборах видный политик из Ат-Баши. Вполне возможно, что сопартийцы предложат ему должность главы правительства осенью, если «Кыргызстан» получит побольше мандатов. Есть мнения, что как минимум он сохранит нынешнюю должность.
Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 3
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