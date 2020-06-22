Будет ли Баатырбеков осенью претендовать на должность главы правительства?

Недавно в ЖК на должность первого вице-премьер-министра избрали Алмаза Баатырбекова.

Баатырбеков с 2010 года был депутатом в ЖК и только недавно сдал свой мандат. До депутатства он работал в Налоговой службе. Получается, на этот раз не будет участвовать в парламентских выборах видный политик из Ат-Баши. Вполне возможно, что сопартийцы предложат ему должность главы правительства осенью, если «Кыргызстан» получит побольше мандатов. Есть мнения, что как минимум он сохранит нынешнюю должность.

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 3