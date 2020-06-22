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Подробности Общество Просмотров: 8

За сутки от коронавируса скончались три человека. Количество смертей достигло 40

Количество летальных случаев от коронавируса достигло 40. За сутки от коронавируса скончались три человека, сообщил 22 июня министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов. Они скончались: - В Кыргызско-турецкой больнице дружбе в Бишкеке – женщина, 1952 года рождения - В Таласской областной больнице – мужчина, 1952 года рождения - В Ноокенской территориальной больнице – женщина, 1960 года рождения Количество летальных случаев от коронавируса достигло 40. Источник: zdorovie.akipress.org