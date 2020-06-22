В Кыргызстане на утро 22 июня выявлено 205 новых случаев коронавируса. Всего 3356 случаев

Таким образом, на 22 июня в Кыргызстане подтверждено 3356 случаев коронавируса.

В Кыргызстане на утро 22 июня выявлено 205 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.

По его словам, они выявлены:

- в Бишкеке — 82

- в Нарынской области — 19

- в Ошской области — 20

- в городе Ош — 25

- в Иссык-Кульской области — 10

- в Чуйской области — 33

- в Жалал-Абадской области — 8

- в Баткенской области — 12

- в Таласской области — 6

Таким образом, на 22 июня в Кыргызстане подтверждено 3356 случаев коронавируса.

Источник: zdorovie.akipress.org