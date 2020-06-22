В Кыргызстане на утро 22 июня выявлено 205 новых случаев коронавируса. Всего 3356 случаев

Таким образом, на 22 июня в Кыргызстане подтверждено 3356 случаев коронавируса.
В Кыргызстане на утро 22 июня выявлено 205 новых случаев COVID-19, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на ежедневном брифинге по коронавирусу.
По его словам, они выявлены:
- в Бишкеке — 82
- в Нарынской области — 19
- в Ошской области — 20
- в городе Ош — 25
- в Иссык-Кульской области — 10
- в Чуйской области — 33
- в Жалал-Абадской области — 8
- в Баткенской области — 12
- в Таласской области — 6
Таким образом, на 22 июня в Кыргызстане подтверждено 3356 случаев коронавируса.
Источник: zdorovie.akipress.org
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