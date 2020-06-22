Процесс по делу блогера «Сыдымана» могут возобновить через две недели

Судья направил постановление о проведении психолого-лингвистической экспертизы

Рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Эльмира Сыдыманова («Sydyman»), обвиняемого в разжигании межрегиональной розни, могут возобновить через две недели. Как сообщил Vesti.kg его адвокат, Али Магеев, за это время должно быть готово заключение экспертизы.

- Как известно, сейчас дело приостановлено в связи с тем, что я подал ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы, и судья удовлетворил мое прошение, - напомнил он. - Насколько я знаю, постановление судьи о проведении экспертизы уже направлено в установленном порядке, и результаты должны быть готовы через две недели.

Напомним, дело Сыдыманова рассматривается в Октябрьском районном суде Бишкека.

Его обвиняют в «Возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Ранее гособвинение запросило для блогера 6 лет лишения свободы.

Источник: vesti.kg