Процесс по делу блогера «Сыдымана» могут возобновить через две недели

Судья направил постановление о проведении психолого-лингвистической экспертизы
Рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Эльмира Сыдыманова («Sydyman»), обвиняемого в разжигании межрегиональной розни, могут возобновить через две недели. Как сообщил Vesti.kg его адвокат, Али Магеев, за это время должно быть готово заключение экспертизы.
- Как известно, сейчас дело приостановлено в связи с тем, что я подал ходатайство о проведении психолого-лингвистической экспертизы, и судья удовлетворил мое прошение, - напомнил он. - Насколько я знаю, постановление судьи о проведении экспертизы уже направлено в установленном порядке, и результаты должны быть готовы через две недели.
Напомним, дело Сыдыманова рассматривается в Октябрьском районном суде Бишкека.
Его обвиняют в «Возбуждении расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. Ранее гособвинение запросило для блогера 6 лет лишения свободы.
Источник: vesti.kg
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