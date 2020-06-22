Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Болот Шер

Похороны пройдут 23 июня в селе Чон-Капка

Бывший депутат от парламентской фракции «Ата Мекен» Болот Шер скончался. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Садык Шер-Нияз.​

По его словам, похороны состоятся 23 июня в селе Чон-Капка.

Болот Шер был госпитализирован​ в Нацгоспиталь после инсульта ночью 12 июня.

Источник: vesti.kg