Скончался бывший депутат Жогорку Кенеша Болот Шер

Похороны пройдут 23 июня в селе Чон-Капка
Бывший депутат от парламентской фракции «Ата Мекен» Болот Шер скончался. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Садык Шер-Нияз.
По его словам, похороны состоятся 23 июня в селе Чон-Капка.
Болот Шер был госпитализирован в Нацгоспиталь после инсульта ночью 12 июня.
Источник: vesti.kg
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