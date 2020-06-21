(Видео) Тело новорожденного ребенка в пакете обнаружено в Бишкеке

По данным милиции, младенец родился недоношенным

Накануне, 20 июня, в центре Бишкека обнаружен пакет с телом новорожденного. Об этом Vesti.kg сообщили сотрудники милиции.

По их данным, очевидцы обнаружили подозрительный пакет примерно в 16.30 и вызвали милицию. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в нем тело новорожденного ребенка.

Отмечается, что младенец был недоношенным.

Источник: vesti.kg