За сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 2 человека. Всего умерли 37

За минувшие сутки в Кыргызстане от коронавируса скончались 2 человека, сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

В Железнодорожной больнице Бишкека скончался житель Бишкека, 1969 года рождения.

«Он поступил с двусторонней пневмонией, острой респираторной недостаточностью, тромбоэмболией легочных артерий. Он жаловался на кашель, недомогание, слабость. Он поступил в тяжелом состоянии, у него было тяжелое течение COVID», - сказал он.

По информации Усенбаева, около 10 дней мужчина занимался самолечением, принимал антибиотики, но результата не было. Тогда он обратился в больницу, его госпитализировали. Не мог сказать о контактах, не выезжал за рубеж, в другие регионы, не участвовал в массовых мероприятиях.

«Несмотря на реабилитационные мероприятия, состояние прогрессировало, он скончался», - сказал замминистра.

Также в Токмокской больнице скончалась женщина, 1974 года рождения.

«Она поступила в больницу 19 июня в тяжелом состоянии. Установлено, что она болеет с 1 июня, получала соответствующее лечение. Когда сделали компьютерную томографию, у нее выявили туберкулез легких, одышка пошла. Она в тяжелом состоянии обратилась к медикам. В ЦСМ Иссык-Атинского района она стояла на учете с сахарным диабетом», - сказал он.

Диагноз: острая дыхательная недостаточность, отек легких, отек головного мозга, инфильтративный туберкулез легких, сахарный диабет.

«Ее подключили к кислородному аппарату. Несмотря на реабилитационные мероприятия, она скончалась. При заражении коронавирусом все тяжелые болезни обострились», - сказал замминистра.

Количество летальных исходов от коронавируса составило 37.

Источник: zdorovie.akipress.org