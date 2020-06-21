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На утро 21 июня в Кыргызстане выявлено 170 новых случаев коронавируса. Всего 3151 случай

На утро 21 июня в Кыргызстане зарегистрировано 170 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве. Города и области, где выявлены новые случаи заражения: - Бишкек — 56 - Чуйская область — 43 - Ошская область — 22 - Жалал-Абадская область – 19 - Иссык-Кульская область – 15 - город Ош — 14 - Баткенская область – 1. Всего по республике зафиксирован 3151 случай заражения COVID-19. Источник: zdorovie.akipress.org