У депутата Жогорку Кенеша выявили коронавирус

У члена парламентской фракции «Кыргызстан» Бейшеналы Нурдинова выявили COVID-19.

Информацию подтвердил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге 20 июня. По его словам, парламентарии сдали ПЦР-анализы, у всех, кроме Нурдинова, результаты отрицательные.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщала, что сотрудники аппарата также прошли лабораторное исследование, результаты анализов отрицательные.

У пресс-секретаря ЖК Ибраима Нуракуна уулу выявили коронавирус 17 июня. Он сообщил «Азаттыку», что лечится в инфекционной больнице в Токмаке и чувствует себя хорошо.

20 июня стало известно о том, что коронавирус выявили у мэра Бишкека Азиза Суракматова, 19 июня – у мэра Джалал-Абада Мураталы Тагаева.

За последние сутки в Кыргызстане выявлено 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Это самый высокий показатель за время распространения болезни.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 2981. Из них 1981 человек уже выписаны из больниц после лечения, скончались 35 человек.

Источник: Азаттык