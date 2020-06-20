Спецпрокуратура передала в ГКНБ дело по факту избиения Кимсанова в СИЗО

Аналогичные объяснения получены у Кимсанова в ходе посещения его в СИЗО-1 представителем специализированной прокуратуры.

Спецпрокуратура передала в ГКНБ дело по факту избиения в СИЗО бывшего сотрудника управления по Ошской области Государственной таможенной службы (ГТС) Эмилбека Кимсанова. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным надзорного органа, по итогам расследования ГСИН было заявлено, что Кимсанов «нечаянно упал и получил телесные повреждения», когда спускался ночью со второго яруса кровати. Отмечается, что Кимсанов сам написал это в объяснительной и претензий к сокамерникам и сотрудникам учреждения не имеет.

«Аналогичные объяснения получены у Кимсанова в ходе посещения его в СИЗО-1 представителем специализированной прокуратуры. 13 апреля при выводе в медицинскую часть учреждения Кимсанов категорически отказался от прохождения телесного осмотра медицинскими сотрудниками», - сообщили в прокуратуре.

Однако после публикаций видео избиения 17 июня Кимсанов написал заявление, в котором указал, что 4 апреля в промежуток времени с 03:00 по 04:00 в СИЗО-1 его беспричинно избили сотрудники учреждения.

Заявление было зарегистрировано в ЕРПП, дело для расследования передано в ГКНБ. Ранее сообщалось, что досудебное производство проводится по статье 321 («Превышение власти»).

Адвокат Эмилбека Кимсанова Назгуль Суйунбаева сообщила, что получила видео избиения своего подзащитного в СИЗО и 16 июня разместила его на своей странице в «Фейсбуке». На записи видно, что двое мужчин избивают третьего.

В свою очередь ГСИН сообщила, что «при замедленном просмотре видео выяснилось, что место съемки не соответствует помещениям СИЗО-1, где содержался Кимсанов, а лиц участников конфликта отчетливо не видно и что это видео может быть фейком».

Содержащийся сейчас в СИЗО №50 Эмилбек Кимсанов был задержан в феврале 2020 года в России по уголовному делу, которое возбудили по заявлению другого сотрудника таможенных органов Автандила Конгантиева.

Его супруга – Мария Заворотняя – на своей странице в «Фейсбуке» сообщила, что 10 апреля стало известно о том, что ее муж был избит. И там же она разместила видеообращение, где Эмилбек Кимсанов рассказал, что экс-заместитель председателя ГТС Райымбек Матраимов подталкивал его к совершению незаконных действий.

Райымбек Матраимов признания бывшего подчиненного пока не комментирует. Но его родной брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, расценил эти заявления как «плод фантазии одного человека».

Источник: Азаттык