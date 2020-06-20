В Бишкеке приостановят работу общественного транспорта

В Бишкеке планируют приостановить работу общественного транспорта в выходные дни.
Об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Кубатбек Боронов.
По его словам, эта мера вводится в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в столице. «Данный вопрос был обсужден на заседании штаба. Мы планируем в Бишкеке приостановить работу общественного транспорта в выходные дни», — сказал Боронов.
Он также сообщил, что планируется приостановить транспортное сообщение между Бишкеком и регионами. «В других регионах ситуация выпрямилась. В столице же выявляются большое количество заболевших», — отметил премьер.
Источник: Элгезит
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