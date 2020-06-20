За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом

За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

В Тюпской территориальной больнице скончался мужчина, 1958 года рождения.

Усенбаев рассказал, что 15 июня мужчина обратился в больницу с пневмонией и признаками острой респираторной инфекции. Он был в тяжелом состоянии. Диагноз пациента: правосторонняя пневмония, острая сердечная недостаточность.

«Еще 8 июня у него повысилась температура, была нехватка кислорода. Несмотря на лечение, состояние не улучшалось. Его перевели в инфекционное отделение. Несмотря на усилия медиков, реанимационные мероприятия, он скончался за счет дыхательной недостаточности», - сказал он.

В Кара-Суйском районе Ошской области скончался мужчина, 1959 года рождения.

«Он начал болеть с 17 июня, поднялась температура, была слабость, кашель, затрудненное дыхание. Обратился к врачам, у него взяли ПЦР-анализ на коронавирус. В то же время он получал лечение в частной медицинской клинике в городе Ош, ему назначили лечение по основному заболеванию. Этот пациент с 2014 года был на диспансерном учете, у него был острый инфаркт, гипертоническая болезнь. Несмотря на лечение, состояние резко ухудшилось, он скончался», - сказал замминистра.

В Ошской межобластной больнице скончалась женщина, 1961 года рождения.

Усенбаев рассказал, что 18 июня ее госпитализировали в инфекционное отделение, у нее был коронавирус с крайне тяжелым течением, была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, к этому присоединились разные синдромы. У нее была повышенная температура, слабость, отсутствие аппетита, нехватка воздуха, тошнота, ей было тяжело передвигаться. Сопутствующие заболевание: коронарная болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.

«Когда мы начали уточнять, она 9 дней занималась самолечением: принимала антибиотики, разные жаропонижающие. Когда состояние ухудшилось, она обратилась к врачам. Когда мы собрали анамнез, у нее в последние годы была гипертоническая болезнь, высокое давление. Она была на учете и получала лечение. Неизвестно, где она заразилась коронавирусом», - сказал он.

Смерть наступила от дыхательной полиорганной недостаточности.

Общее количество умерших составило 35.

Источник: zdorovie.akipress.org