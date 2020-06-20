За последние сутки скончались 3 пациента с коронавирусом.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
В Тюпской территориальной больнице скончался мужчина, 1958 года рождения.
Усенбаев рассказал, что 15 июня мужчина обратился в больницу с пневмонией и признаками острой респираторной инфекции. Он был в тяжелом состоянии. Диагноз пациента: правосторонняя пневмония, острая сердечная недостаточность.
«Еще 8 июня у него повысилась температура, была нехватка кислорода. Несмотря на лечение, состояние не улучшалось. Его перевели в инфекционное отделение. Несмотря на усилия медиков, реанимационные мероприятия, он скончался за счет дыхательной недостаточности», - сказал он.
В Кара-Суйском районе Ошской области скончался мужчина, 1959 года рождения.
«Он начал болеть с 17 июня, поднялась температура, была слабость, кашель, затрудненное дыхание. Обратился к врачам, у него взяли ПЦР-анализ на коронавирус. В то же время он получал лечение в частной медицинской клинике в городе Ош, ему назначили лечение по основному заболеванию. Этот пациент с 2014 года был на диспансерном учете, у него был острый инфаркт, гипертоническая болезнь. Несмотря на лечение, состояние резко ухудшилось, он скончался», - сказал замминистра.
В Ошской межобластной больнице скончалась женщина, 1961 года рождения.
Усенбаев рассказал, что 18 июня ее госпитализировали в инфекционное отделение, у нее был коронавирус с крайне тяжелым течением, была двусторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность, к этому присоединились разные синдромы. У нее была повышенная температура, слабость, отсутствие аппетита, нехватка воздуха, тошнота, ей было тяжело передвигаться. Сопутствующие заболевание: коронарная болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь сердца.
«Когда мы начали уточнять, она 9 дней занималась самолечением: принимала антибиотики, разные жаропонижающие. Когда состояние ухудшилось, она обратилась к врачам. Когда мы собрали анамнез, у нее в последние годы была гипертоническая болезнь, высокое давление. Она была на учете и получала лечение. Неизвестно, где она заразилась коронавирусом», - сказал он.
Смерть наступила от дыхательной полиорганной недостаточности.
Общее количество умерших составило 35.
Источник: zdorovie.akipress.org
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