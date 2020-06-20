В Кыргызстане выявлено еще 192 новых случая заболевания COVID-19. Всего 2981

В Кыргызстане на 10 часов 20 июня выявлено еще 192 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

По его словам, за прошедшие сутки проведено 5 тыс. 11 лабораторных исследований. В результате выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Так, в городе Бишкек выявлено 94 случая, в Чуйской области - 62, город Ош – 16, Ошская область – 12, Иссык-Кульская область – 2, Нарынская область - 2, Таласская область – 2.

Всего в Кыргызстане зарегистрирован в общем 2981 пациент с диагнозом COVID-19.

«В последнее время растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Это говорит о том, что распространение инфекции идет. Эпидемиологическая ситуация становится более напряженной и в случае, если мы не будем все совместно выполнять все санитарно-эпидемиологические требования, ситуация может еще более ухудшится», - сказал замминистра.

Источник: Кабар