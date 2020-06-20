В Кыргызстане выявлено еще 192 новых случая заболевания COVID-19. Всего 2981

В Кыргызстане на 10 часов 20 июня выявлено еще 192 новых случая заболевания COVID-19.
Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
По его словам, за прошедшие сутки проведено 5 тыс. 11 лабораторных исследований. В результате выявлено 192 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Так, в городе Бишкек выявлено 94 случая, в Чуйской области - 62, город Ош – 16, Ошская область – 12, Иссык-Кульская область – 2, Нарынская область - 2, Таласская область – 2.
Всего в Кыргызстане зарегистрирован в общем 2981 пациент с диагнозом COVID-19.
«В последнее время растет число заболевших коронавирусной инфекцией. Это говорит о том, что распространение инфекции идет. Эпидемиологическая ситуация становится более напряженной и в случае, если мы не будем все совместно выполнять все санитарно-эпидемиологические требования, ситуация может еще более ухудшится», - сказал замминистра.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!