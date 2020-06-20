Проводы Абылгазиева без масок. Кому выписан штраф и сколько заплатят чиновники

Члены правительства и чиновники аппарата кабмина должны оплатить каждый по 3 тысячи сомов за нарушение предписаний, санитарно-гигиенических норм и социальной дистанции.

Об этом сообщили в Центре госсанэпиднадзора Бишкека.

По данным сотрудников аппарата правительства, штраф выписан экс-премьеру Мухаммедкалыю Абылгазиеву и действующему главе кабмина Кубатбеку Боронову. Оштрафуют также вице-премьер-министров Акрама Мадумарова, Эркина Асрандиева и Аиду Исмаилову. Штраф выписан заведующим 15 отделов аппарата премьер-министра.

Напомним, что санкции последовали после того, как чиновники приняли участие в совместном фотографировании на проводах Мухаммедкалыя Абылгазиева в отставку, не соблюдая безопасную дистанцию. Из 124 человек только двое были в масках.

Ранее Кубатбек Боронов признал критику президента страны и прокомментировал фотографию, сделанную накануне перед Домом правительства. Сооронбай Жээнбеков вчера на заседании Совета безопасности в узком составе указал на нарушение санитарных норм членами кабмина.

Он попросил прощения у кыргызстанцев.

Источник: 24.kg