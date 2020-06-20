Открытое письмо лидеров объединенных диаспоральных общественных организаций России к главе МИД КР Чингизу Айдарбекову

Лидеры объединенных кыргызских диаспоральных общественных организаций города Москвы, Московской области и всей России обратились с открытым письмом к министру иностранных дел КР Чингизу Айдарбекову.

По их просьбе редакция Elgezit.kg публикует текст письма полностью без изменений.

Открытое письмо

Уважаемый Чингиз Азаматович,

Мы, лидеры объединенных диаспоральных общественных организаций города Москвы, Московской области и всей России, на протяжении продолжительного времени проживающие на территории Российской Федерации заявляем о всецелой поддержке политики Президента Кыргызской Республики Сооронбая Шариповича Жээнбекова по поддержке мигрантов, сохранению стабильности, мира, согласия и высоко ценим те меры, которые своевременно предприняты руководством страны в этот сложный для кыргызстанцев период.

На протяжении всего времени Посольство Кыргызской Республики в Российской Федерации смогло эффективно реализовать стратегию внешней, миграционной, культурной и образовательной политики по важнейшим стратегическим направлениям развития нашей страны. Ярким подтверждением этому является ряд мероприятий, которые объединили кыргызстанцев, проживающих в Российской Федерации, укрепили наш дух в непростой период и вызвали уважение у россиян:

31 августа 2019 года в Москве проведено масштабное этнокультурное мероприятие «Кыргызстан за Евразийское единство», приуроченное ко Дню независимости Кыргызской Республики, направленое на продвижение многопланового кыргызско-российского сотрудничества, укрепление социальных, культурных, общественных связей на евразийском пространстве, а также поддержку национальных традиций и духовно-нравственных символов наших стран. Участниками данного масштабного мероприятия выступили представители государственных органов власти и депутаты Государственной думы Российской Федерации, руководители международных и региональных организаций, бывшие послы России в Кыргызстане, главы дипломатических представительств государств-участников СНГ, послы стран, аккредитованных в Кыргызской Республике, и более 50 тысяч человек. Проведение данного объединяющего мероприятия было особо важно после драматичных августовских событий 2019 года, произошедших в селе Кой-Таш для поднятия имиджа, демонстрации единства кыргызского народа, нашей страны в глазах мирового сообщества. 27 февраля 2020 года организовано торжественное открытие Перекрестного года с участием президента Кыргызской Республики С.Ш.Жээнбекова и президента Российской Федерации В.В.Путина в Большом зале Государственного Кремлевского Дворца с участием почетных гостей, представляющих наши народы, представителей диаспоральных общественных организаций Кыргызстана, России, Казахстана, Таджикистана и других, что послужило новым импульсом в развитии кыргызско-российских отношений.

Впервые в Москве прошло мероприятие подобного масштаба с участием президентов двух стран, что однозначно значительно и позитивно повлияло на жизнь простых мигрантов, статус соотечественников и позитивное отношение к ним. Данное мероприятие еще раз позволило продемонстрировать всем жителям Российской Федерации единство, культуру и обычаи кыргызского народа;

В период сложной ситуации, связанной с распространением пандемии короновируса, мы вместе, объединившись с дипломатами посольства, выстояли и преодолели самый критический период пандемии в апреле-мае, когда каждый из нас работал круглые сутки во благо наших соотечественников. Особо необходимо отметить положительную работу Чрезвычайного и Полномочного Посла и сотрудников Посольства, представительств государственных и диаспоральных общественных организаций, продолжающих обеспечивать бесперебойную работу по противодействию распространению коронавируса.

Совместно проведена колоссальная работа по поддержке соотечественников-кыргызстанцев в этот тяжелый период борьбы с пандемией, а именно:

организован и эффективно функционирует Штаб по противодействию распространения корон авирусной инфекции, объединивший посольство, представительства государственных органов и диаспоральных общественных организаций;

авирусной инфекции, объединивший посольство, представительства государственных органов и диаспоральных общественных организаций; организована круглосуточная деятельность Call-центра, в котором членами штаба обра батываются более 2 тысяч звонков в день;

батываются более 2 тысяч звонков в день; реализовываются поручения нашего президента С.Ш.Жээнбекова по возврату соотечественников на родину, так по категории особо нуждающихся граждан в период пандемии в Кыргызстан из Российской Федерации возвратилось 9 тысяч 806 граждан;

кыргызстанцам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и находящимся в условиях карантина, а именно беременным женщинам, семьям с детьми, престарелым и лицам больным коронавирусной инфекцией предоставляется продуктовая помощь. Всего оказана поддержка более 7 тысяч семьям;

а именно беременным женщинам, семьям с детьми, престарелым и лицам больным коронавирусной инфекцией предоставляется продуктовая помощь. Всего оказана поддержка более 7 тысяч семьям; члены штаба организовывают заселение особо нуждающихся граждан, оставшихся без места жительства, и людей, не вылетевших по особым причинам в бесплатные хостелы, с обеспечением регулярного питания.Всего заселено более 450 нуждающихся;

и людей, не вылетевших по особым причинам в бесплатные хостелы, с обеспечением регулярного питания.Всего заселено более 450 нуждающихся; для граждан, больных коронавирусной инфекцией, за счет организованного силами сотрудников посольства, фондом арендованы 3 квартиры для изоляционного проживания.

Вместе с тем в работе возглавляемого вами внешнеполитического ведомства и посольства имеются очевидные для нас недостатки и проблемы, поэтому, проанализировав сложившуюся ситуацию, хотели бы отметить важные, на наш взгляд, актуальные вопросы. И в этой связи предлагаем следующее:

Пандемия коронавируса явно выявила острый недостаток и несоответствие масштабу работы численности штата и материально-технической базы посольства (на более 1 миллион кыргызстанцев приходится всего 25 дипломатов), что влияет на оперативность и порой медленную обратную связь во взаимодействии с диаспоральными организациями. Вся основная направленность деятельности посольства направлена в основном на развитие двухсторонних отношений и не уделяется должного внимания работе с мигрантами, диаспоральными организациями, формированию конструктивного диалога.

Считаем целесообразным согласование назначаемого кадрового состава с диаспоральными организациями, так как работа дипломата должна быть направлена на отстаивание прав и свобод кыргызстанцев за рубежом;

При назначении дипломатов на столь ответственный фронт работы считаем необходимым направлять сотрудн иков со знанием государственного языка. Согласно политике государства по развитию государственного языка каждый гражданин республики обязан знать и уважать кыргызский язык. Однако некоторые дипломаты, в особенности не кыргызской национальности, не обладают достаточным уровнем знания родного языка и менталитета кыргызского народа. Нам, как лидерам кыргызстанцев в Российской Федерации, порой становится неловко за кадровую политику Министерства иностранных дел КР, командирующих для работы с самой многочисленной кыргызскоязычной диаспорой подобных дипломатов.

иков со знанием государственного языка. Согласно политике государства по развитию государственного языка каждый гражданин республики обязан знать и уважать кыргызский язык. Однако некоторые дипломаты, в особенности не кыргызской национальности, не обладают достаточным уровнем знания родного языка и менталитета кыргызского народа. Нам, как лидерам кыргызстанцев в Российской Федерации, порой становится неловко за кадровую политику Министерства иностранных дел КР, командирующих для работы с самой многочисленной кыргызскоязычной диаспорой подобных дипломатов. Особыми чаяниями каждого кыргызстанца, находящегося в России, является создание Домов кыргызской культуры в городах Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Иркутске, которые позволили бы объединить кыргызстанцев, развивать и пропагандировать культурно-гуманитарные и традиционные духовные ценности, позволят развивать будущие поколения, проживающих в России, в духе лучших традиций нашего народа, что является основой развития каждой нации.

Мы, лидеры диаспоральных организаций России, Москвы и Московской области, убеждены, что в настоящее время в Российской Федерации политика президента Сооронбая Шариповича Жээнбекова по поддержке мигрантов, сохранению стабильности, мира, согласия на кыргызско-российском направлении реализуется в полной мере.

Мы благодарны руководству страны за то, что в этот трудный для каждого из нас период мы работаем во благо нашей родины с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Российской Федерации Джекшенкуловым А.Дж. – опытным и справедливым руководителем, профессионалом, который показал себя многогранным организатором, проявившим свой стойкий характер, продемонстрировал высокие человеческие качества. Он всегда открыт для общественности, ведет конструктивный диалог с лидерами кыргызской диаспоры, активистами и нашими гражданами.

Мы полностью поддерживаем деятельность Посла КР в РФ Джекшенкулова А.Д. и уверены, что он достойно и умело будет отстаивать наши национальные интересы в России.

Мы все надеемся на сохранение стабильности в нашем Кыргызстане, развитие нашей экономики, культуры, образования и духовных ценностей.

Призываем весь кыргызский народ Кыргызстана к единству и согласию-только сообща мы можем сохранить и развивать нашу государственность и построить лучшее будущее для наших детей и внуков.

С уважением,

Председатель Координационного Совета

кыргызской диаспоры г.Москвы и МО,

эксперт комиссии Совета при президенте РФ

по межнациональным отношениям Аттокуров Р.А.

Член Совета по связям с соотечественниками

за рубежом при Президенте

Кыргызской Республики Акаев К.М.

Председатель Совета Аксакадов кыргызской

диаспоры г.Москвы и Московской области Абдуллаев М.А.

Член Совета Аксакалов кыргызской диаспоры

г.Москвы и Московской области Шамилов Э.Ш.

Местная общественная организация

«Национально-культурная автономия

кыргызов г.Новосибирск

«Мекендештер (Соотечественники)» Тойтуков Ж.Э.

Новосибирская областная общественная

организация «Кыргызский

национально-культурный

центр «Ала-Тоо Новосибирск» Дыйкамбаев Э.К.

Президент Ярославской региональной

общественной организации народов Киргизии

“Биримдик-Единство” Арыкбаев К.Ч.

Омская областная

общественная организация

«Содружество кыргызстанцев» Асанов А.М.

Местная общественная

организация национально-культурная

автономия Турсунбаев Н.Т.

Кемеровская региональная

общественная организация

«Кыргызская диаспора Кемеровской

области «Биримдик – Единство» Жунусали уулу Байыш

Местная культурная автономия

кыргызов г.Барнаула «Наш Дом Алтай» Толебаев Н.Ш.

Председатель совета кыргызстанцев

в Республике Алтай Токтобаев Т.Т.

Председатель Хабаровской краевой общественной

организации по защите прав

и свобод «Союз Кыргызстана» Мырзабаев А.Д.



Председатель общественной организации «Ала-Тоо»

Камчатский край Досалиев Р.К.

Председатель Сахалинской региональной

общественной организации

« Биримдик» (г. Южно-Сахалинск) Толбаев Э.Б.



Председатель Приамурской региональной

Общественной организации

кыргызской диаспоры «Ар намыс» Нооман уулу Алишер

Общественная организация «Чуй Сары-Озон» Иманалиев А.Н.

Общественная организация «Ош Биримдиги» Акматов Т.У.

Общественная организация «Ысык-Кол Ынтымагы» Исмаилов А.Т.

Общественная организация «Жалал-Абад

Биримдиги», г.Москва Кошматов У.Н.

Общественная организация «Баткен Биримдиги» Эшанова Э.М.

Общественная организация «Нарын Тенир-Тоо» Осмонов О.А.

Общественная организация «Талас Биримдиги» Бейшекеев Д.Ч.

Общественная организация «Ноокат району» Мамытов Н.М.

Общественная организация «Кара-Суу району» Исиров С.С.

Общественная организация «Жети Огуз району» Боронов Н.Б.

Общественная организация «Сузак коому» Искендеров К.И.

Общественная организация «Ысык-Кол району» Сарыбаев Т.Н.

Общественная организация «Туп району» Албанов А.А.

Общественная организация «Базар-Коргон коому» Андашов А.Б.

Общественная организация «Кадамжай району» Халилов Н.А.

Общественная организация «Тамаша айылы,

Кара-Суу району» Курбаналиев Ш.Г.

Общественная организация «Нарын шаары» Жунусалиев И.А.

Общественная организация «Кара-Куль шаары» Масирова Ж.А.

Общественная организация «Талас аймагы» Рыскулова Ж.А.

Общественная организация «Майлуу-Суу коому» Мамбеткулов М.А.

Общественная организация «Кара-Куль коому» Чукуров А.

Общественная организация «Ак-Суу району» Мединова М.

Общественная организация «Ак-Суу району» Турдушев Р.

Общественная организация «Бакай-Ата району» Сандыбаев М.Р.

Общественная организация «Талас шаары» Чыныбеков Э.Е.

Общественная организация «Талас району» Субанбеков Ж.Б.

Общественная организация «Манас району» Момбеков Н.К.

Общественная организация «Кара-Буура району» Алыбаев Ж.А.

Благотворительный фонд «KG—RUSS» Лабаева А.Л.

МАП (Международная Ассоциация

предпринимателей» Маразыков А.Ж.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

комитет культуры, руководитель Карымшакова Г.О.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

комитет культуры, зам.руководителя Эшатова Б.К.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

молодежный комитет Келгенбаев А.К.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

юрист Акматсияева Г.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

спортивный комитет Табалдиева Н.Т.

Координационный Совет кыргызской диаспоры,

молодежный комитет Абдукеримова Ж.

Мекенчилдер коому Торобеков К.А.

«Футбол-LIGA» Мамбеткулов М.А.

«МУРАС этнотеатры» Омаралиева Б.

Тамада Борбору Токтобаев И.К.

Спортивная организация «KG—LIGA» Курамаев А.Н.

Переводчики-котормочулар Жумалиева Д.К.

Кок-бору Курбаналиев Н.

Аруу Дуйно клубу Мамасадыкова А.С.

Молодежный театр «АЯН» Козубаева А.А.

Детский аниматор Алымкулова Б.А.

Китеп суйуучулору Мамит уулу Асан

Аялдар комитети, Кара-Суу району Насырова С.Н.

Маданият комитети, Кара-Суу району Жороева М.

Активист Мамыров Т.

Активист Иманалиев Б.А.

Активист Усенов Ж.

Активистка Мамырова Ш.М.

Активистка Суранова Э.А.

Источник: Элгезит