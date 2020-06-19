Почему Чубак ажы вышел из Совета аалымов?

Даже если Чубак ажы Жалилов обратится с заявлением, то по Конституции его желание не будет исполнено.
16 июня Чубак ажы Жалилов написал на своей официальной странице в Фейсбуке, что подал заявление о выходе из Совета аалымов мусульман Кыргызстана.
Отметим, и раньше религиозный богослов Чубак ажы Жалилов говорил «время покажет», будет он участвовать или нет в осенних парламентских выборах.
Его выход из Совета аалымов вызвал вопросы среди пользователей социальных сетей в смысле, нет ли у него намерения участвовать в осенних выборах?
О его таком вероятном намерении в Центральной избирательной комиссии сообщили: «Чубак ажы Жалилов не может участвовать в выборах, потому что он считается религиозным деятелем».
Даже если Чубак ажы Жалилов обратится с заявлением, то по Конституции его желание не будет исполнено.
С выходом из состава Совета аалымов у него есть полное право участвовать в выборах как рядовому гражданину. Но какая партия поднимет своим знаменем влиятельного религиозного богослова и пойдет на выборы? Это зародит вопросы: «Соответствует ли требованиям Конституции? Допускает ли светское государственное устройство прямое смешивание религии и политики?». Если Чубак ажы получит мандат с какой-то партией, то чьи интересы будет защищать? Кыргызского народа и государства Кыргызстан, или стоящего за спиной спонсирующего арабского мира?
Как бы там ни было, представляется опасным как для власти, так и для общественности такой шаг поддерживаемого большинством мусульман религиозного богослова.
Источник: газета «Жаны ордо» №10 от 19.06.2020/стр.6
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!