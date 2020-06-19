Почему Чубак ажы вышел из Совета аалымов?

Даже если Чубак ажы Жалилов обратится с заявлением, то по Конституции его желание не будет исполнено.

16 июня Чубак ажы Жалилов написал на своей официальной странице в Фейсбуке, что подал заявление о выходе из Совета аалымов мусульман Кыргызстана.

Отметим, и раньше религиозный богослов Чубак ажы Жалилов говорил «время покажет», будет он участвовать или нет в осенних парламентских выборах.

Его выход из Совета аалымов вызвал вопросы среди пользователей социальных сетей в смысле, нет ли у него намерения участвовать в осенних выборах?

О его таком вероятном намерении в Центральной избирательной комиссии сообщили: «Чубак ажы Жалилов не может участвовать в выборах, потому что он считается религиозным деятелем».

Даже если Чубак ажы Жалилов обратится с заявлением, то по Конституции его желание не будет исполнено.

С выходом из состава Совета аалымов у него есть полное право участвовать в выборах как рядовому гражданину. Но какая партия поднимет своим знаменем влиятельного религиозного богослова и пойдет на выборы? Это зародит вопросы: «Соответствует ли требованиям Конституции? Допускает ли светское государственное устройство прямое смешивание религии и политики?». Если Чубак ажы получит мандат с какой-то партией, то чьи интересы будет защищать? Кыргызского народа и государства Кыргызстан, или стоящего за спиной спонсирующего арабского мира?

Как бы там ни было, представляется опасным как для власти, так и для общественности такой шаг поддерживаемого большинством мусульман религиозного богослова.

Источник: газета «Жаны ордо» №10 от 19.06.2020/стр.6