(Видео) Исхак Пирматов о своем законопроекте: Не бейте своих жен и не будете подметать улицы

Депутат Жогорку Кенеша Исхак Пирматов инициировал законопроект, направленный на ужесточение ответственности за семейное насилие.

Он выступил против возможности примирения сторон в случае семейного насилия. В законопроекте парламентарий также прописал, что подозреваемые в семейном насилии и неисполнении условий временного охранного ордера не подлежат освобождению от ответственности за примирением сторон. В этих же случаях предлагается исключить из видов наказания штраф, оставив исправительные работы и общественные работы.

Однако некоторые коллеги Пирматова его не поддержали. Среди тех, кто голосовал против, были Шаршенбек Абдыкеримов, Нурбек Алимбеков, Зарылбек Рысалиев, Урмат Самаев, Зиядин Жамалдинов, Камчыбек Жолдошбаев, Тазабек Икрамов, Канат Исаев, Абтандил Кулбараков, Махабат Мавлянова и другие.

В комментарии Reporter.kg Пирматов выразил надежду на то, что здравый смысл все-таки возобладает, и законопроект будет принят.

“Просто никто не читает документ. Если каждый найдет время и прочтет, в крайнем случае проконсультируется, то поймет, что там нет ничего страшного. Мы просто убираем ненужные штрафы, а по тяжким преступлениям встречное заявление все равно не работает. Самое главное, мы вносим новую статью. Есть понятие “охранный ордер”. Но наказания за его нарушение не предусмотрено. Бывает насильник еще хуже избивает, а мы, чтобы этого не случалось, предлагаем за это наказывать. То есть ужесточить наказание, вместо 2,5 лет до 7,5 лет и тогда встречное заявление не будет работать. Мы менее тяжкое преступление переквалифицируем в более тяжкое“, – сказал депутат.

Источник: reporter.kg