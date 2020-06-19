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Общество
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У акима Араванского района К.Айтибаева обнаружен коронавирус

В Ошской области на утро 19 июня выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Новые случаи зарегистрированы:

- Кара-Суйский район — 3 (контактные лица);

- Ноокатский район — 5 (четверо контактировали с жителем, вернувшемся из России, один случай - медработник);

- Кара-Кулджинский район — 2 (родственники жителя, у которого ранее был обнаружен коронавирус);

- Араванский район — 2 (один контактное лицо, один — гражданин, прибывший из России и находившийся в обсервации);

Как стало известно Turmush из собственных источников, коронавирусом заразился аким Араванского района Курбанбек Айтибаев. Информацию подтвердила и пресс-секретарь полномочного представительства правительства в регионе Нуркыз Кадырбек кызы.

По данным полпредство, аким Араванского района проводил работу, направленную на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. 13 июня он почувствовал симптомы заболевания и сдал ПЦР-анализы, результаты которых были готовых 18 июня. Они оказались положительными. Он находится на лечении.

У всех сотрудников государственной районной администрации были взяты анализы. По предварительным результатам, новых случаев не выявлено.

Источник: turmush.kg

           

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