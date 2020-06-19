У акима Араванского района К.Айтибаева обнаружен коронавирус

В Ошской области на утро 19 июня выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Новые случаи зарегистрированы:
- Кара-Суйский район — 3 (контактные лица);
- Ноокатский район — 5 (четверо контактировали с жителем, вернувшемся из России, один случай - медработник);
- Кара-Кулджинский район — 2 (родственники жителя, у которого ранее был обнаружен коронавирус);
- Араванский район — 2 (один контактное лицо, один — гражданин, прибывший из России и находившийся в обсервации);
Как стало известно Turmush из собственных источников, коронавирусом заразился аким Араванского района Курбанбек Айтибаев. Информацию подтвердила и пресс-секретарь полномочного представительства правительства в регионе Нуркыз Кадырбек кызы.
По данным полпредство, аким Араванского района проводил работу, направленную на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. 13 июня он почувствовал симптомы заболевания и сдал ПЦР-анализы, результаты которых были готовых 18 июня. Они оказались положительными. Он находится на лечении.
У всех сотрудников государственной районной администрации были взяты анализы. По предварительным результатам, новых случаев не выявлено.
Источник: turmush.kg
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