С 23 июня свою работу прекратят ряд АЗС и АГЗС, принадлежащих малому и среднему бизнесу

С 23 июня свою работу будут вынуждены прекратить ряд АЗС и АГЗС по всей республике.
Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.
Согласно постановлению №482, предприниматели обязаны установить систему АСУ, но они не успевают этого сделать. Такая мера принимается с целью обратить внимание чиновников.
«Этот документ вызывает много вопросов, в том числе почему оно не обсуждалось с бизнесом, почему не учитываются потери, вызванные с пандемией, как будет регулироваться эта система. Более 600 заправок, а это более 70%, не успеют установить систему. По документу, ГНС будет просто их опломбировать», – говорится в видеоролике ассоциации.
«Почему проталкивают сырой и неготовый документ, который вызывает недовольство общественности?» – спрашивают предприниматели.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!