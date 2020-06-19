С 23 июня свою работу прекратят ряд АЗС и АГЗС, принадлежащих малому и среднему бизнесу

С 23 июня свою работу будут вынуждены прекратить ряд АЗС и АГЗС по всей республике.

Об этом на пресс-конференции в АКИpress сообщил председатель Кыргызской Ассоциации предпринимателей в сфере сжиженного газа Эсен Бакиров.

Согласно постановлению №482, предприниматели обязаны установить систему АСУ, но они не успевают этого сделать. Такая мера принимается с целью обратить внимание чиновников.

«Этот документ вызывает много вопросов, в том числе почему оно не обсуждалось с бизнесом, почему не учитываются потери, вызванные с пандемией, как будет регулироваться эта система. Более 600 заправок, а это более 70%, не успеют установить систему. По документу, ГНС будет просто их опломбировать», – говорится в видеоролике ассоциации.

«Почему проталкивают сырой и неготовый документ, который вызывает недовольство общественности?» – спрашивают предприниматели.

Источник: reporter.kg