Учащий уму-разуму Акылбек

В ходе заседания ЖК он попросил выделить для него время, раздавал советы Боронову, не мог угомониться.

И на этот раз не получил должность Акылбек Жапаров, который никак не может возглавить правительство, неоднократно заявляя, что на протяжении 56 лет готовился к должности премьер-министра. В ходе заседания ЖК он попросил выделить для него время, раздавал советы Боронову, не мог угомониться. Можно сказать, что его слова понравились некоторым, так как этот человек хорошо разбирается в экономических цифрах. Тем не менее Жапаров остается Жапаровым…

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 7