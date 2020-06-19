Мэр Джалал-Абада заразился коронавирусом

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев заразился коронавирусом.
Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.
COVID-19 у Тагаева подтвердили 17 июня. 18 июня все сотрудники муниципалитета сдали ПЦР-анализ, результаты еще не получены.
Отмечается, что работу мэрия не остановила, дальнейший порядок работы будет утвержден позже.
18 июня городской кенеш в составе 18 депутатов избрал нового председателя, мэр на заседании не присутствовал.
Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 2789, за последние сутки подтвердилось рекордное количество новых случае – 132. 1961 человек уже выписаны из больниц после лечения, 32 скончались.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!