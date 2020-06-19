Мэр Джалал-Абада заразился коронавирусом

Мэр города Джалал-Абада Мураталы Тагаев заразился коронавирусом.

Информацию подтвердили в пресс-службе мэрии.

COVID-19 у Тагаева подтвердили 17 июня. 18 июня все сотрудники муниципалитета сдали ПЦР-анализ, результаты еще не получены.

Отмечается, что работу мэрия не остановила, дальнейший порядок работы будет утвержден позже.

18 июня городской кенеш в составе 18 депутатов избрал нового председателя, мэр на заседании не присутствовал.

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане достигло 2789, за последние сутки подтвердилось рекордное количество новых случае – 132. 1961 человек уже выписаны из больниц после лечения, 32 скончались.

Источник: Азаттык