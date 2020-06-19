Дело экс-судьи Джаркеевой. В суд явился эксперт-почерковед

На судебное заседание явился государственный почерковедческий эксперт.

Сегодня, 19 мая, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

На судебное заседание явился государственный почерковедческий эксперт.

«Мы проводили экспертизу на основании следователя. Она проводилась на базе ГКНБ. Экспертиза была комиссионная, в ней принимали участие 3 эксперта. В качестве материалов были предоставлены образцы подписей Воинова и экспериментальные образцы. Экспертиза была проведена по соглашению. По всей вероятности этот документ был предоставлен отдельно. Второй объект исследования от 03.10.12 года. Был вопрос о том, чьи подписи стоят в соглашениях. Первый вывод такой: подписи в соглашениях выполнены одним и тем же лицом. Этот человек был Воинов», - сообщил эксперт.

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений

Источник: Кабар