Над головой Каната Исмаилова – друга Абылгазиева кружит черная туча?

Обычно друг узнается не во время посадки дыни, а во время сбора урожая.

Кажется, подвернет себе крылья Канат Исмаилов – близкий друг экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Намекают, что занимающийся предпринимательством в строительной отрасли Канат мырза благодаря другу Мукану незаконно выигрывал много тендеров. Если эту сторону расследуют опытные оперы силовых структур во главе с АКС, то за спиной Каната Исмаилова что-то зашевелится? В случае приманивания на крючок этого молодца попадется не только он сам, но прихватит и друга? Обычно друг узнается не во время посадки дыни, а во время сбора урожая. Мы намерены в ближайшие дни снова поинтересоваться этой стороной и провести более подробное исследование. Лишь бы не прихватил с собой друга.

Источник: газета «De факто» №17 от 19.06.2020/стр.3