На утро 19 июня в Кыргызстане выявлено 132 новых случая коронавируса. Всего 2789 случаев

На утро 19 июня в Кыргызстане зарегистрировано 132 новых случая коронавируса.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.

Города и области, где выявлены новые случаи заражения:

- Бишкек — 48 (в том числе прибывшие из других городов — 4 человека)

- Чуйская область — 38:

Аламединский район — 8;

Сокулукский район — 23;

Жайылский район — 4;

Панфиловский район — 3;

- город Ош — 13;

- Ошская область — 12:

Кара-Суйский район — 3;

Ноокатский район — 5;

Кара-Кулджинский район — 2;

Араванский район — 2;

- Жалал-Абадская область — 11:

город Жалал-Абад — 2;

Сузакский район — 6;

Аксыйский район — 2;

Токтогулский район — 1;

- Нарынская область — 6:

город Нарын — 5;

Ак-Талинский район — 1;

- Таласская область — 4.

Всего по республике зафиксировано 2789 случаев заражения COVID-19.

Источник: zdorovie.akipress.org