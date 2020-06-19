На утро 19 июня в Кыргызстане выявлено 132 новых случая коронавируса. Всего 2789 случаев

На утро 19 июня в Кыргызстане зарегистрировано 132 новых случая коронавируса.
Об этом сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев на брифинге в правительстве.
Города и области, где выявлены новые случаи заражения:
- Бишкек — 48 (в том числе прибывшие из других городов — 4 человека)
- Чуйская область — 38:
Аламединский район — 8;
Сокулукский район — 23;
Жайылский район — 4;
Панфиловский район — 3;
- город Ош — 13;
- Ошская область — 12:
Кара-Суйский район — 3;
Ноокатский район — 5;
Кара-Кулджинский район — 2;
Араванский район — 2;
- Жалал-Абадская область — 11:
город Жалал-Абад — 2;
Сузакский район — 6;
Аксыйский район — 2;
Токтогулский район — 1;
- Нарынская область — 6:
город Нарын — 5;
Ак-Талинский район — 1;
- Таласская область — 4.
Всего по республике зафиксировано 2789 случаев заражения COVID-19.
Источник: zdorovie.akipress.org
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