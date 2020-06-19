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В Жогорку Кенеше коронавирусом заразился руководитель пресс-службы

У депутатов, контактировавших с чиновником, уже взяли тесты

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня вышли результаты анализов.

«На выходных у меня поднялась температура, в связи с этим я сдал тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», - написал Ибраим Нуракун уулу.

У депутатов, контактировавших с ним, уже взяли тесты на вирус.

Источник: vesti.kg

           

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