В Жогорку Кенеше коронавирусом заразился руководитель пресс-службы

У депутатов, контактировавших с чиновником, уже взяли тесты

Руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу заразился коронавирусом. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

По его словам, сегодня вышли результаты анализов.

«На выходных у меня поднялась температура, в связи с этим я сдал тест на COVID-19. Результаты оказались положительными», - написал Ибраим Нуракун уулу.

У депутатов, контактировавших с ним, уже взяли тесты на вирус.

Источник: vesti.kg