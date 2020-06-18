Подведены итоги депутатской комиссии по делу об убийстве Саймаити

Подведены итоги временной депутатской комиссии по изучению обстоятельств смерти китайского бизнесмена Айеркена Саймаити в Турции.

После выяснения всех обстоятельств комиссия заключила:

В августе 2014 года сотрудник ГРС в нарушение правовых норм незаконно выдал паспорт Айеркену Саймаити, что позволило ему выехать из Кыргызстана.

Правоохранительные органы Оша в мае 2017-го возбудили уголовное дело по статье 166 «Мошенничество» на основании заявления гражданина КНР А.А., что Саймаити взял у него деньги и товары народного потребления на общую сумму $3 млн 28 тысяч 168 и скрылся.

Айеркен Саймаити перевел контрагентам за рубежом в 2012-2017 годы $932 млн. Это были средства предпринимателей из торговых точек Оша. По итогам проверки в целом трех компаниям доначислены налоговые сборы.

Установлено, что Саймаити был в тесных отношениях с консулом КР в Турции, это доказывается тем, что он пользовался его машиной.

По пяти уголовным делам, возбужденным по фактам, опубликованным журналистами, ведется следствие

Напомним, предприниматель Айэркен Саймаити был убит в Турции 10 ноября в одной из гостиниц в районе Фатих города Стамбула. По подтвержденным данным, Саймаити передвигался на автомашине генерального консула КР в Стамбуле Эркина Сопокова. Позже генконсул был уволен.

12 ноября власти Турции задержали трех подозреваемых по делу об убийстве бизнесмена. По данным турецких СМИ, подозреваемые были задержаны при попытке бегства за границу. Они намеревались скрыться на территории Сирии. 16 ноября полиция Турции задержала четвертого подозреваемого в громком убийстве.

Источник: Репортер