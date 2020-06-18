Никто не хочет брать в свои ряды «элиту»?

Считающий «элитой» Жогорку Кенеша Кожобек Рыспаев, судя по разговорам, сейчас заглядывает в различные партии, ведет закулисные переговоры об участии в предстоящих выборах.
Но лидеры партий пока что прохладно относятся к его предложениям, так как считают, что народ будет плевать им в лицо, что он навредит партии, если взять его в свои ряды. Потому что этот человек в действующем созыве критиковался больше всех, народ неоднократно ставил ему «двойку». Найдутся люди, которые считают, что эта «элита» не заслуживает того, чтобы говорить об интересах страны, патриотизме и правде. Но вполне возможно, что этот молодец опять выкрутится, уже завтра присоединится к какой-либо партии. Потому что богатства у него много. За последние 10 лет он был не только депутатом, но и подмял под себя комитет по недрам, в этой сфере провернул немало громких делишек.
Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 1
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