Пускай выздоравливает достойный сын кыргызов

Бывший депутат Жогорку Кенеша Болот Шер еще с конца прошлой недели находится в больнице в тяжелом состоянии, без сознания.

Прошло несколько дней с тех пор, как он впал в кому. Академик и нейрохирург Миталип Мамытов сообщает, что у него произошло кровоизлияние в мозг. 61-летний Болот Шер дважды был депутатом Жогорку Кенеша в 2000-2007 гг. Выступил против власти Бакиева, внес вклад в свержение его режима. В 2010 году был членом Временного правительства, возглавлял МВД. На протяжении многих лет у него возникают проблемы со здоровьем. Наша редакция желает Болоту Шеру крепкого здоровья и выздоровления, долгих лет жизни. Никто не будет спорить, что патриот, сын кыргызского народа Болот проделал большую работу на благо Кыргызского государства.

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 2