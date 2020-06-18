Акаев: Вместо меня проголосовали за законопроект о цензуре в интернете

Депутаты Жогорку Кенеша приняли законопроект «О манипулировании информацией», инициатором которого выступает парламентарий Гульшат Асылбаева.

За контроль над информацией в интернете проголосовало 102 депутата, против – 4. Среди них Дастан Бекешев, Эльвира Сурабалдиева, Каныбек Иманалиев и Наталья Никитенко.

Пользователи соцсетей удивились тем, что депутат Жанар Акаев проголосовал “за”.

На критику кыргызстанцев ответил Жанар Акаев. Он заявил, что не участвовал в голосовании.

“Я не успел проголосовать, вместо меня это сделал мой коллега и проголосовал “за”. В следующих чтения я обязательно проголосую “против“, – написал нардеп.

Отметим, что согласно законопроекту, интернет провайдеры будут ограничивать и запрещать доступ к информации, распространение которой в КР ограничено или запрещено. При этом порядок ограничения доступа к информации или запрещение устанавливается правительством

Источник: Репортер