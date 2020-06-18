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В ИВС ГУВД Бишкека переполнены камеры. Задержанные спят на полу

Камеры в ИВС ГУВД Бишкека переполнены.

Об этом сообщили в Национальном центре по предупреждению пыток.

Сотрудники ИВС отметили, что причиной является то, что в СИЗО-1 принимают только по истечению 14 дней и при наличии медицинских справок с отрицательными результатами анализа на коронавирус.

Сообщается, что на момент посещения ИВС сотрудниками Наццентра по предупреждению пыток там находилось 99 человек (при лимите 60 мест), девять из которых женщины и один несовершеннолетний.

«Женщины сообщили, что в камере 4 матраца на 6 человек. В другой камере, где содержалось 8 человек, находится только 6 коек, из-за чего некоторые задержанные вынуждены спать на полу. Лимит данного ИВС 60 коек», — сообщили в центре.

Источник: Элгезит

           

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