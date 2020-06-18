Открыта «охота» на тех, кто идет на выборы от партии «Ата Мекен»?

В отличие от других политических сил, партия «Ата Мекен» открыто и оперативно начала подготовку к выборам.
Хотя они и испытывают финансовые трудности, им удалось провести пиар-кампанию перед общественностью, объявить об обновлении своих рядов. Очевидно, что они постараются привлечь в свои ряды авторитетных политиков.
По некоторым данным, на партию «Ата Мекен» объявили «охоту». Правда ли то, что до парламентских выборов Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова выведут из игры, как осужденных, устроят гонения в отношении Темира Сариева, будут изучать деятельность Рыскелди Момбекова в «Учкуне»? Предположительно, молодых ребят будут обманывать, оказывать моральное, психологическое давление, помучают. Получается, они постараются до выборов развести в разные стороны всех, кто собрался в «Ата Мекене». Смогут ли они выстоят или разбредутся?..
Источник: газета «Азия news» №16 от 18.06.2020 / стр. 1
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