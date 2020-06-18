Задержанный Канат Абдыкеримов был «кошельком» людей из «Белого дома»?

ГКНБ до этого задержал четырех человек по делу предприятия «Кыргызские железные дороги».

Сообщается, что речь идет о действующих и бывших сотрудниках предприятия, занимавших ответственные должности, один представитель компании, участвовавшей в закупках. Потом объявили о задержании бывшего директора Канатбека Абдыкеримова. Он подозревается в причастности к коррупционной схеме по выведению денежных средств из предприятия. Спецслужба подозревает, что цены на государственных закупках специально завышались, 15% средств попали в карман бывшего руководства предприятия. Сообщается, что с ноября 2018 года по апрель 2020 года ежемесячно в обороте «черной кассы» было 8-9 млн сомов. Эти деньги были под контролем директора и «уплыли» к людям из высшего эшелона. Абдыкеримов необоснованно завышал бюджет, задорого приобретал необходимые товары, с каждого заключенного соглашения брал 8-15% в качестве отката… В общей сложности он нанес ущерб государству на сумму в 22 млн сомов.

Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 7