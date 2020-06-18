Замглавы ГНС ездит на работу на электросамокате

Кубанычбек Шатемиров объяснил, что таким образом экономит время на дорогу.
Его примеру намерены последовать и другие налоговики
Электросамокаты и велосипеды среди бишкекчан набирают все большую популярность. На них теперь пересаживаются даже некоторые чиновники, которых кыргызстанцы привыкли видеть на дорогих авто.
Ярким примером можно назвать заместителя председателя Государственной налоговой службы Кубанычбека Шатемирова, который рассказал Vesti.kg, почему выбрал самокат, хотя в его распоряжении имеется служебная машина.
Источник: vesti.kg
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