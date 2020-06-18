Дело о модернизации ТЭЦ Бишкека: Второй назначенный Исакову госадвокат отказывается его защищать

В Верховном суде сегодня продолжается открытое заседание по делу о коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек.

В качестве председательствующего судьи - Жаныл Мамбеталы.

На процессе новый назначенный государственный адвокат Тимур Карабаев на заседании проинформировал, что он не может пока приступить к защите бывшего премьер-министра Сапара Исакова. По его словам, суду необходимо дать соответствующие предписания службе исполнения, где на данный момент отбывает наказание Исаков, и попросить озвучить письменно свою позицию, согласен ли он вообще, чтобы его интересы защищались государственным адвокатом или он хочет, чтобы его интересы защищал предыдущий его адвокат или он в целом отказывается от адвоката.

«После уже принимать соответствующее решение. До решения этого процессуального вопроса считаю рассмотрение данного дела невозможным, поскольку это нарушение рамок Конституции и УПК. К тому же, УПК запрещает занимать ту позицию, которая может как-то навредить моему подзащитному. Я не знаю его позицию сейчас и поэтому не могу вступить в обязанности сейчас. И пока мое участие остается открытым», - сказал адвокат.

Судья Жаныл Мамбеталы заявила, что у адвоката право вступать в уголовное судопроизводство возникает с момента предъявления ордера. «Но вы, не предъявляя ордера, будучи еще недопущенным к процессу, уже высказываете свою правовую позицию и ставите условия. Давайте для того, чтобы стать полноценным участником заседания, вы должны предоставить ордер и только потом высказывать ходатайства, возражения и т.д.», - сказала Мамбеталы.

Судья отметила, что защитник Исакова З.Жоошев сам здесь в зале суда сказал, что он не может дальше защищать его. Даже если сам фигурант откажется от защитника, суд обязан назначить ему защитника - это закон.

На заседании возникла неоднозначная ситуация и судебная коллегия объявила перерыв до понедельника. Процесс продолжится 22 июня в 14:00.

Отметим, накануне процесс также был отложен. Причинойтому послужило то, что у Жоошева не продлено соглашение о защите Сапара Исакова в Верховном суде. А продлить это соглашение он не может, поскольку как он сообщил, его не впускают в СИЗО без наличия результатов ПЦР-анализов. А тест он сдавать отказывается.

Напомним, что приговором судебной коллегии по уголовным делам Бишкекского городского суда от 23 марта 2020 года приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года в отношении С.Исакова, Ж.Сатыбалдиева, О.Артыкбаева, А.Калиева, С.Авазова, Ж.Назарова, Т.Бримкулова, О.Лавровой изменен.

Суд исключил из резолютивной части приговора примененные к Исакову, Калиеву, Авазову VI категорию, Сатыбалдиеву - IV категорию, Назарову, Бримкулову - I категорию.

Суд исключил из резолютивной части приговора отбывание назначенного наказания в колонии усиленного режима в отношении Исакова, Сатыбалдиева, Калиева, Авазова.

Суд исключил из резолютивной части приговора отбывание назначенного наказания в колонии-поселении в отношении Назарова, Бримкулова.

Калиеву А.Р. на основании статьи 59 УК КР путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 (четырнадцать) лет с лишением Почетной грамоты КР УП № 183 от 17 сентября 2015 года, и медали «Данк» УП № 256 от 14 ноября 2017 года, с лишением права занимать должности в государственных органах сроком на 3 года.

Взыскать с Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О. М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т. Н. и Лавровой О.В. в пользу Министерства финансов КР ущерб в размере 5 млрд 439 млн 527 тыс. 482 сома.

Избранная в отношении обвиняемых Лавровой О.В., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Артыкбаева О.М. мера пресечения в виде подписки о невыезде отменена.

Из резолютивной части приговора исключено сохранение ареста на имущество, снятое постановлением старшего следователя по особо важным делам ГСУ ГКНБ КР от 5 декабря 2018 года и от 28 декабря 2018 года.

В остальной части приговор Свердловского районного суда города Бишкек от 6 декабря 2019 года оставлен без изменения.

Напомним, Свердловский суд признал виновными и назначил фигурантам следующее наказание:

- бывшему премьер-министру, на тот момент заведующему отделом внешней политики аппарата президента КР Сапару Исакову —15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, лишение дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла КР и всех государственных наград и права занимать государственные должности в течение трех лет;

- бывшему главе Нацэнергохолдинга Айбеку Калиеву — 15 лет лишения свободы, лишение всех медалей и грамот и права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву —7 лет и 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент министру энергетики Осмонбеку Артыкбаеву — с учетом принятых во внимание обстоятельств, смягчающих наказание, в виде возмещения ущерба государству в размере 5 миллионов сомов и освободить в зале суда;

- экс-руководителю предприятия «Электрические станции» Салайдину Авазову — 11 лет и 3 месяца лишения свободы с лишением права занимать должности в государственных органах 3 года;

- на тот момент заместителю главы «Нацэнергохолдинга» Жолдошбеку Назарову — 2 года и 6 месяцев лишения свободы с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- на тот момент исполнительному директору проекта модернизации ТЭЦ Темирлану Бримкулову — 2 года 6 месяцев с учетом отбытого наказания освободить в зале суда;

- экс-министру финансов Ольге Лавровой назначить штраф в размере 3 млн сомов, оставить под подпиской о невыезде.

На имущество всех фигурантов дела наложен арест до погашения причиненного материального ущерба.

Отметим, по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека», согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму 5 млрд 439 млн сомов.

Источник: Кабар