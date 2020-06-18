Попросили «путевки» на 15 лет для Атамбаева и Джолдубаевой

В Первомайском районном суде рассматривается дело Батукаева, где судебные разбирательства дошли до прения сторон.
16 июня государственное обвинение попросило 15 лет заключения для экс-президента Атамбаева. Кроме того, попросили приговорить к 15 годам лишения свободы бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву, лишить ее государственных наград и конфисковать имущество. Государственное обвинение также попросило приговорить к 13 годам тюрьмы бывшего советника Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) Калыбека Качкыналиева, лишить его чина полковника, приговорить к 13 годам лишения свободы бывшего руководителя Национального центра гематологии Абдухалима Раимжанова с конфискацией имущества.
Источник: газета «Багыт.kg» №13 от 18.06.2020 / стр. 5
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