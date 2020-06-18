В парламенте подняли вопрос об избиении Эмилбека Кимсанова в СИЗО

На заседании Жогорку Кенеша 18 июня был поднят вопрос об избиении в СИЗО бывшего сотрудника управления Государственной таможенной службы (ГТС) по Ошской области Эмилбека Кимсанова.

При обсуждении поправок в Закон «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» депутат Дастан Бекешев отметил, что ГСИН необходимо навести порядок в своих учреждениях.

«Видео публикуют, как человека избивают в СИЗО, а ГСИН называет этой фейком. Конечно, у нас сейчас все называют фейком. Что происходит с этим вопросом об избиении Кимсанова?», - спросил депутат.

Заместитель председателя ГСИН Айваз Кадыров отметил, что в этом деле «не все так однозначно». По его словам, Кимсанов отказывается давать показания, добавив, что разбирательства по вопросу идут.

Бекешев выразил мнение, что пострадавший боится давать показания, потому что его снова могут избить или убить.

«Я понимаю, что у вас там свой порядок, иерархия, паханы, смотрящие и так далее. Но такой же дикости не должно быть! Пора навести порядок», - сказал Бекешев.

Депутат Наталья Никитенко сообщила, что после появления в социальных сетях информации об избиении Кимсанова парламентский комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции отправил письма в ГСИН и Центр по предупреждению пыток. По ее словам, на заседании комитета будет рассмотрен данный вопрос.

Ранее Назгуль Суйунбаева, адвокат Эмилбека Кимсанова, заявила, что получила видео избиения своего подзащитного в СИЗО. Она опубликовала видео на своей странице в Facebook. На видео двое неизвестных мужчин избивают третьего. Суйунбаева заявляет, что избивают Кимсанова. По ее словам, избиение произошло 3 апреля - в первый день нахождения Кимсанова в СИЗО-1 после этапирования из изолятора временного содержания Бишкекского ГУВД.

В ГСИН сначала пообещали провести проверку, а позже сообщили, что видео может быть фейком, потому что при замедленном просмотре видео выяснилось, что место съемки не соответствует помещениям СИЗО-1, где содержался Кимсанов, а лиц участников конфликта отчетливо не видно.

Эмилбек Кимсанов задержан по подозрению в избиении сотрудника таможенных органов Автандила Конгантиева, сына бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева. После его заключения под стражу его супруга Мария Заворотняя на своей страничке в «Фейсбуке» опубликовала видео, на котором Кимсанов рассказывает о своих связях с экс-зампредседателя ГТС Райымбеком Матраимовым и о том, как тот подталкивал его к совершению незаконных действий.

Райымбек Матраимов эти обвинения никак не прокомментировал, его брат, депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов назвал их выдумкой.

Источник: Азаттык