Дело экс-судьи Джаркеевой. Заседание не состоялось

Сегодня, 18 мая, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

Судебное заседание не состоялось в связи с неявкой адвоката и не готовностью экспертов. Они попросили время для изучения материалов дела.

Следующее заседание состоится в пятницу, 19 июня.

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.

Источник: Кабар