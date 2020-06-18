Состоялся телефонный разговор Кубатбека Боронова с Аскаром Маминым

Премьер-министр Казахстана поздравил кыргызстанского коллегу с назначением

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Кубатбека Боронова и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина.

Мамин поздравил Боронова с назначением на должность премьер-министра, пожелав ему успехов и плодотворной работы на высоком государственном посту.

В ходе беседы они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и реализации договорённостей, ранее достигнутых между главами двух государств.

Отдел информационного обеспечения

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